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    16 февраля 2021, 13:45

    Бездомных начали вакцинировать от коронавируса в Москве

    Екатерина Шамина

    В Москве началась вакцинация от коронавируса людей без определенного места жительства. Прививку делают врачи Центра социальной адаптации имени Елизаветы Глинки.

    Бездомных начали вакцинировать от коронавируса в Москве

    Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Ольгу Павличевой руководителя Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства имени Елизветы Глинки.

    В учреждении можно вакцинироваться не только от коронавируса, но и от гриппа.

    Как отметила Павличева, у центра есть медицинская лицензия на оказание доврачебной помощи и терапии. Врачи выдают бездомным лекарства, а если человеку требуется серьезное медицинское вмешательство, то его могут госпитализировать для полного обследования организма.

    Ранее во Всемирной организации здравоохранения призвали переболевших COVID-19 сделать прививки от коронавируса. Эксперты утверждают, что иммунный ответ у переболевших коронавирусной инфекцией может оказаться недостаточно сильным для предотвращения повторного заражения.