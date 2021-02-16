Бездомных начали вакцинировать от коронавируса в Москве

В Москве началась вакцинация от коронавируса людей без определенного места жительства. Прививку делают врачи Центра социальной адаптации имени Елизаветы Глинки.

Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Ольгу Павличевой руководителя Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства имени Елизветы Глинки.

В учреждении можно вакцинироваться не только от коронавируса, но и от гриппа.

Как отметила Павличева, у центра есть медицинская лицензия на оказание доврачебной помощи и терапии. Врачи выдают бездомным лекарства, а если человеку требуется серьезное медицинское вмешательство, то его могут госпитализировать для полного обследования организма.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения призвали переболевших COVID-19 сделать прививки от коронавируса. Эксперты утверждают, что иммунный ответ у переболевших коронавирусной инфекцией может оказаться недостаточно сильным для предотвращения повторного заражения.