В ВОЗ призвали переболевших ковидом сделать прививки от коронавируса. Этому есть объяснение

Иммунный ответ у переболевших коронавирусной инфекцией может оказаться недостаточно сильным для предотвращения повторного заражения. Поэтому всем, кто уже перенес COVID-19, стоит сделать прививку. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан. Отрывок своего выступления она опубликовала на своей странице в Twitter.

Она отметила, что прививку стоит сделать всем, вне зависимости от того, был человек инфицирован коронавирусом или нет.

«У некоторых переболевших иммунный ответ не стал сильным. Особенно у тех, кто перенес заболевание без симптомов. Поэтому ВОЗ рекомендует сделать прививку», — заявила Сумья Сваминатан.

Она пояснила, что вакцина может усилить сформировавшийся после заболевания иммунитет. При этом ученые пока не могут сказать окончательно, какова его продолжительность по времени.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что пока вакцина предназначена только для взрослых. Исследования о переносимости препаратов детьми начнутся в ближайшее время.

Масштабная вакцинация от коронавируса продолжается в России. На минувшей неделе в Московскую область поступила новая партия из 60 доз вакцины «Спутник V». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что сейчас жители могут получить прививку не только в больницах, но также и в торговых центрах и на местах работы. Пожилые жители Подмосковья могут сделать прививку в клубах «Активного долголетия».