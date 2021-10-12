Россиянам придется откладывать на безбедную старость 20 лет

Обеспеченная старость россиянам гарантирована, если они станут откладывать треть дохода в течение 20 лет. Необходимо учитывать и тот факт, где хранятся накопленные средства.

Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой пояснил Ura.Ru, что схема будет работать при заработке в 50 тысяч рублей и желании дополнительно к пенсии иметь доход в 15 тысяч. Учитывать нужно и выход на пенсию в 65-летнем возрасте и продолжительность жизни до 85-ти.

«Вам лет 20 надо будет откладывать треть ваших доходов на дальнейшее пенсионное обеспечение», — сказал он.

Если человек рассчитывает прожить 10 лет после достижения пенсионного возраста и на 10 тысяч доплаты, то срок получится меньший.

Важно понимать, где хранить накопленное, заметил директор Института стратегического анализа компании ФБК «Грант» Игорь Николаев. Откладывать деньги при имеющейся возможности он посоветовал в надежные банки, уменьшая риски их разделением.

«Если человеку еще хватает денег на какую-то недвижимость, тогда порадуемся за такого человека. У него явно не стоит проблема жить на одну пенсию, но большинства это, естественно, не касается», — подчеркнул эксперт.