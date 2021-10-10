Россиянам напомнили, как получить накопительную часть пенсии

В отделении Пенсионного фонда России по Кабардино-Балкарской республике напомнили россиянам способы получить накопительную пенсию. Чтобы ее назначили, сначала гражданин должен достигнуть определенного возраста — 60 лет для мужчин и 55 для женщин. Кроме этого, нужно иметь необходимые коэффициенты и трудовой стаж.

«Необходимо иметь средства пенсионных накоплений, при этом размер накопительной пенсии должен составить более 5% по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости (в том числе с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии), исчисленного в соответствии с Законом № 400-ФЗ, и размера накопительной пенсии, рассчитанных на день назначения накопительной пенсии», — говорится в сообщении.

В ПФР добавили, что подобные накопления сейчас создаются у россиян 1967 года рождения и младше, а также у тех, кто участвует в специальных программах — и тех, кто решил направить маткапитал на формирование пенсии.

Российские знаменитости назвали размеры своих пенсий. Ефим Шифрин, у которого до сих пор нет никаких надбавок, получает чуть больше 13 тысяч рублей. У певицы Лолиты пенсия составляет 23 200 рублей. Дело в том, что у прославленной артистки так и нет никаких официальных государственных званий. Но она не очень к ним стремится. Говорит, что они накладывают и определенную ответственность, которую артистка на данный момент не готова на себя взять. Лолита добавила, что считает Аллу Борисовну Пугачеву последним из артистов, которому громкие звания присуждали вполне заслуженно. Дальше, уверена певица, нужно было ставить в такой практике жирную точку.