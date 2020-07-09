Сенатор от Брянской области Сергей Калашников рассказал, что знает задержанного Сергея Фургала как весьма порядочного человека. Вместе с тем в беседе с «360» он отметил, что просто так СК или ФСБ не стали бы показательно задерживать главу региона.

Сенатор отметил, что хорошо знает арестованного губернатора Хабаровского края. Он был членом его комитета по охране здоровья и заменил его на месте председателя, когда Калашников ушел в Совет Федерации. И хоть Фургал не вызывал подозрений, сенатор уверен, что дыма без огня не бывает.

«Я не знаю оснований для ареста, но я верю, что без существенных аргументов навряд ли СК и ФСБ пошли на такое, с большими последствиями, действие. Посмотрим, как все будет развиваться», — рассказал Калашников.

Сенатор рассказал, что Фургал по профессии врач-психотерапевт. Он достаточно долго работал по этой специальности.

«Поэтому целый ряд специфических качеств профильной деформации на нем состоялись. Он обстоятельный, конструктивный, но и, на мой взгляд, весьма порядочный человек. Поэтому эти дикие обвинения вызывают большой резонанс», — пояснил он.

Калашников отметил, что в деле Фургала его смущают две вещи: это то, что подняли дело 15-летней давности, и то, что арест происходил нарочито публично.

«Что произошло за 15 лет, что вдруг всплыло наружу? Следствие не может 15 лет длиться. И второе — это такой показательный арест. Ну не имеет смысла губернатора арестовывать на улице, при таком количестве людей. Вызови к себе в кабинет и арестуй спокойно», — рассуждает сенатор.

По его словам, это опасная политическая ситуация, в которой государству необходимо обеспечить полную прозрачность расследования. В противном случае власти могут получить невосполнимый ущерб.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в ночь на четверг, 9 июля. СК РФ предъявил обвинение в организации убийств и покушении. Следствие утверждает, что чиновника сдали подельники.