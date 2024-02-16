Общество 16 февраля 2024, 23:27 Без долгих проводов. В аэропорты предложили пускать только по билетам Минтранс РФ предложил ограничить допуск провожающих в аэропорты РИА «Новости»

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Российским аэропортам могут разрешить временно ограничивать допуск провожающих и встречающих. Законопроект об этом разработало Министерство транспорта, сообщило РИА «Новости».

Ведомство работает над усовершенствованием правил безопасности совместно с силовыми структурами.

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«Допускается введение временных ограничений на допуск на территорию аэропорта лиц, которые не являются пассажирами и не имеют проездных документов», — уточнили в Минтрансе.

Такая мера будет носить краткосрочный характер. Как пояснили министерстве, речь идет про любой аэропорт, в котором объявят наивысший уровень безопасности.

Также предлагается применять меру, ограничивающую на определенный период количество находящихся лиц, не связанных с работой аэропорта или полетами. При этом будет учтено сопровождение в аэропорт людей, имеющих ограничения по здоровью.

В декабре стало известно, что авиакомпания «Россия» скоро получит все необходимые разрешения для полетов в Пекин. До этого аэропорт Дасин отказался принимать и обслуживать рейсы российского авиаперевозчика.