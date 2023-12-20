Мир 20 декабря 2023, 22:37 Пекинский аэропорт отказал в приеме рейсов авиакомпании «Россия» Аэропорт Дасин в Пекине запретил прием и обслуживание рейсов компании «Россия» РИА «Новости»

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Пекинский аэропорт Дасин отказался принимать и обслуживать рейсы авиакомпании «Россия». Об этом представитель перевозчика сообщил РИА «Новости».

«Несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить выполнение указанных требований, администрация аэропорта не пошла навстречу, в связи с чем были отменены ближайшие рейсы в аэропорт Дасин из Владивостока, Красноярска и Иркутска», — уточнил собеседник агентства.

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Запрет будет действовать до выполнения российской стороной неких «дополнительных требований». Представители авиакомпании уже обратились в Минтранс за помощью в решении возникшей проблемы.

«Россия» уже начала проходить аккредитацию в Главном управлении гражданской авиации КНР для получения всех нужных разрешений еще этой весной.

Ранее Европа захотела арестовать более 37 самолетов российских авиакомпаний, принадлежащих Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Лайнеры приобретала дочерняя компания ГТЛК —GTLK Europe, но из-за антироссийских санкций весной 2023 года она попала под процедуру ликвидации в рамках которых их могут продать. Самолеты могут арестовать в иностранных аэропортах в конце декабря из-за разбирательства в Высоком суде Ирландии.