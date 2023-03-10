Общество 10 марта 2023, 17:31 Риелтор Барсуков оценил возможность роста цен на недвижимость в России

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На сегодняшний день никаких предпосылок для роста цен на рынке недвижимости не наблюдается, однако снижения стоимости на квартиры ожидать тоже не стоит. Такое мнение выразил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, если подорожание недвижимости произойдет летом, то рост цен продолжится до конца 2023 года. В случае стабилизации стоимости квартир, подорожание может произойти только весной 2024 года, считает Барсуков.

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Как сообщил сайт «Политика сегодня», в марте повышения цен на квартиры ожидать не стоит.

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