10 марта 2023, 17:31
Риелтор Барсуков оценил возможность роста цен на недвижимость в России
На сегодняшний день никаких предпосылок для роста цен на рынке недвижимости не наблюдается, однако снижения стоимости на квартиры ожидать тоже не стоит. Такое мнение выразил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с РИАМО.
По словам специалиста, если подорожание недвижимости произойдет летом, то рост цен продолжится до конца 2023 года. В случае стабилизации стоимости квартир, подорожание может произойти только весной 2024 года, считает Барсуков.
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Как сообщил сайт «Политика сегодня», в марте повышения цен на квартиры ожидать не стоит.
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