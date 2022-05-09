Военные летчики провели акцию «Бессмертный полк» в небе

Экипажи вертолетов Ми-8, участвующие в проведении специальной операции, присоединились к акции «Бессмертный полк». Они разместили на бортах военных машин фотографии родственников, которые принимали участие в боях во время Великой Отечественной войны. Видео опубликовала газета «Известия» в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как летчики при помощи скотча закрепляют на бортах вертолетов фотографии родных. После этого они вылетели на выполнение боевой задачи.

Акция «Бессмертный полк» в память о погибших в годы Великой Отечественной войны проходит во многих городах России и мира. Накануне на шествие с портретами своих близких вышли жители Сиднея. Они собрались в парке Уэверли, где прошли с георгиевскими лентами и красными знаменами.