Подмосковье 03 мая 2023, 12:41 Свыше 300 концертов и фестивалей проведут в культурных центрах Подмосковья к 9 Мая Министерство культуры и туризма Московской области

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Обширную программу приготовили к 9 Мая культурно-досуговые центры в Подмосковье. В Министерстве культуры и туризма региона рассказали, какие мероприятия будут доступны для жителей и гостей.

К 78-й годовщине Победы в Подмосковье проведут тематические спектакли, концерты, фестивали, выставки, мастер-классы и многое другое. Например, 4 мая в центре культуры и досуга «Факел» в городе Фрязино представят постановку «Мы не забудем никогда!». Это будет театрализованный диалог поколений, в котором пойдет речь о войне и подвигах простых солдат, их суровых буднях и минутах радости на фронте.

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В ДК «Родина» в Химкам состоится театрализованное представление «Память сильнее времени», а в центре досуга «Победа» в Зарайске покажут спектакль «Синий платочек».

В ДК «Яуза» в Мытищах пройдет вокальный конкурс исполнителей песен о войне «Помни!», а гости ДК «Каскад» Сергиево-Посадского округа увидят композицию «Весна Победы».

В День Победы бригады подмосковных домов культуры проведут поздравления ветеранов Великой Отечественной войны во дворах их домов. Артисты споют для героев песни военных лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию о разных культурных событиях в Подмосковье.

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