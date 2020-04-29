Беспроцентные кредиты оказались не востребованы у половины российских компаний

Только 17% компаний, которые могут рассчитывать на беспроцентные кредиты для выплаты зарплат сотрудникам, готовы воспользоваться ими. Это 8% от всех фирм. Такие результаты показало исследование сервиса по поиску работы.

С ними ознакомилась газета «Известия». Еще 47% предпринимателей, которые имеют право на беспроцентные кредиты для выплаты зарплат, отказались от этого. Остальные 36% затруднились с ответом.

Бизнесмены объяснили причины отказа тем, что в конце концов им все равно придется платить по процентам. Еще часть опрошенных рассказали, что не хотят связывать с кредитами из-за неуверенности в будущем компании.

При этом 65% представителей малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей хотят получить безвозмездные выплаты. Еще 12% заявили, что им не нужна финансовая помощь от государства, 24% затруднились с ответом. В целом это 22% участвовавших в исследовании бизнесменов.

При это половина опрошенных не имеют право на получение льготных выплат. Из них только 37% воспользовались ими, если бы у них появилась на это возможность.

По данным Торгово-промышленной палаты, около трети организации пытались договориться о кредитных каникулах, получить ссуду на зарплаты и добиться реструктуризации кредита. Однако банки им отказали.

Ранее в Московской области банки выдали 81 кредит под 0% подмосковным компаниям. Эти деньги уйдут на зарплату сотрудникам.