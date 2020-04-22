Подмосковные банки выдали бизнесменам 81 нулевой кредит на зарплату сотрудникам во время пандемии

Об этом в эфире «360» рассказала первый заместитель министра экономики и финансов Подмосковья Екатерина Зиновьева. Она уточнила, что банки преимущественно открывают лимиты тем, у кого есть там зарплатный проект.

«Что делать тем, у кого нет проекта в банке? Наверное, со следующей недели банки начинают работу и с клиентами, которые не имели у них зарплатного проекта, и будут тоже рассматривать обращения. Мы активно работаем со Сбербанком, ВТБ, Промсвязьбанком, банком „Открытие“. Банки даже рассматривают это как возможность заполучить клиента для зарплатных проектов», — сказала Зиновьева.

Но она добавила, что пока что такие меры действуют только для малого и микробизнеса в наиболее пострадавших отраслях. Еще компания должна работать не меньше года и предоставлять зарплату на легальных условиях.

«То есть эта мера, нулевые проценты на выплату зарплаты, — она решает две задачи. Задача первая: помочь предпринимателю в сложной экономической ситуации. Вторая: помочь сохранить рабочие места. То есть если вы получаете нулевой кредит, но при этом зарплату не выплачиваете, то это уже недобросовестно», — подчеркнула министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Наталья Егорова.

Кредиты по льготной ставке в Подмосковье

Получить кредит по льготной ставке до пяти миллионов рублей бизнесмены смогут и в Фонде микрофинансирования.

Там помогут такими способами:

• реструктуризация ранее выданных микрозаймов до 30 сентября;

• микрозаймы под ставку 6% годовых;

• льготные микрозаймы в сумме пять миллионов рублей на три года с погашением в конце срока для производства товаров или услуг, используемых в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

О всех мерах поддержки бизнеса мы рассказали в материале.