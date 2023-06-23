Общество 23 июня 2023, 11:09 Бесплатное профобучение проведут для соискателей с инвалидностью в Москве Мэр Москвы Собянин: бесплатное профобучение стало доступно соискателям с инвалидностью Сайт мэра и правительства Москвы

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Бесплатное профобучение на базе ведущих образовательных организаций стало доступно соискателям с инвалидностью в Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

Жители столицы с ограниченными возможностями здоровья смогут обучиться востребованным специальностям в сферах услуг, образования, IT, ЖКХ, транспорта, промышленности и офисного труда.

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В программе примут участие москвичи в поиске работы, получившие рекомендации к трудоустройству по индивидуальной программе реабилитации и абилитации. Они получат стипендию во время обучения и помощь при трудоустройстве.

Кроме того, люди с инвалидностью могут принять участие в таких проектах Службы занятости, как «Доступная работа», «ТОП-500 резюме», «Маршрут возможностей участников чемпионата „Абилимпикс“» и ежемесячные встречи клуба «Хочу работать».

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