Общество 22 июня 2023, 14:50 Заммэра Москвы рассказала о работе платформы «Город заданий» Сергунина: за полтора года москвичи выполнили задания проекта «Город заданий» 1,6 млн раз Сайт мэра и правительства Москвы

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С начала года москвичи выполнили задачи проекта «Город заданий» более полумиллиона раз, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

С января к проекту присоединились больше 35 тысяч человек. Общее число пользователей превысило 135 тысяч. Наталья Сергунина Заместитель мэра Москвы

Она добавила, что всего за полтора года работы проекта москвичи выполнили задания 1,6 миллиона раз. Так, пользователи оценивали состояние библиотечных книг, поддерживали волонтерские акции, участвовали в спортивных мероприятиях и отвечали на вопросы викторин.

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За участие в событиях начисляются баллы, которые можно обменять на призы и подарки или перевести на благотворительность. Сейчас на площадке опубликовано более 300 заданий.

К примеру, жители столицы могут стать соавторами электронной «Книги памятников-героев Москвы». Для этого нужно рассказать историю памятника, пострадавшего во время ВОВ, и прислать фото.

Ранее москвичам предложили выбрать победителей конкурса граффити в проекте «Активный гражданин».