Общество 18 сентября 2023, 01:44 Беременную военнослужащую приговорили к шести годам за уклонение от службы «Коммерсант»: беременную военнослужащую осудили за уклонение от службы Freepik

Читать 360tv в

Беременную женщину-ефрейтора приговорили к шести годам лишения свободы за уклонение от службы в период мобилизации и ведения боевых действий. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Судебная коллегия по уголовным делам Южного окружного военного суда оставила в силе приговор ефрейтору Мадине Кабалоевой. Ранее Владикавказский гарнизонный военный суд приговорил ее к шести годам общего режима за неявку на службу без уважительных причин в период мобилизации, в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий.

Реклама

Исполнение приговора отсрочили до 2032 года, так как у женщины есть малолетний ребенок. К тому же она беременна.

Рекомендацию о временном освобождении от военной службы по причине беременности Кабалоева получила в медицинской роте своей войсковой части. По словам подсудимой, она была уверена, что медслужба доведет информацию до ее начальства, и к ней не будет претензий. Однако сам факт неявки Кабалоевой к руководству воинской части стал основанием для уголовного преследования.

В связи с этим женщину признали виновной и приговорили к шести годам в колонии общего режима. Сторона защиты попыталась обжаловать это решение. Но суд второй инстанции оставил приговор в силе.

В августе стало известно, что депутаты Госдумы в рамках осенней сессии рассмотрят закон о введении уголовного наказания за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. Уклонением будет считаться неявка в военкомат в установленное время после получения повестки, а также самовольное оставление части мобилизованным. За это будет грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы до пяти лет или штрафа до 500 тысяч рублей.