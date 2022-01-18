Жители горного села в Дагестане из-за отсутствия дороги на руках отнесли беременную в больницу. Видео

Жителям горного села Дагестана из-за отсутствия дороги пришлось на руках отнести беременную женщину в больницу в соседний населенный пункт. Как сообщил Telegram-канал «Лента дна», у беременной открылось кровотечение.

Дорога в село есть, но она в разбитом состоянии. Односельчане выручили женщину и на носилках понесли ее через горы в больницу. Врачи прооперировали пациентку, сохранив беременность.

Жители рассказали, что зимой по тропе опасно передвигаться из-за угрозы схода лавин, а дороги для автомобилей нет. Ситуации, как с беременной, у них происходят постоянно.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин высказал предположение, как экономически развить Северный Кавказ. По его словам, Северная Осетия, Ингушетия и Дагестан в течение трех лет получат субсидии до 7,5 миллиарда рублей на развитие предприятий энергетики и ЖКХ.