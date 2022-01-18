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    18 января 2022, 14:39

    Жители горного села в Дагестане из-за отсутствия дороги на руках отнесли беременную в больницу. Видео

    Жители горного села в Дагестане на носилках отнесли беременную по горной тропе

    Максим Зинкин

    Жителям горного села Дагестана из-за отсутствия дороги пришлось на руках отнести беременную женщину в больницу в соседний населенный пункт. Как сообщил Telegram-канал «Лента дна», у беременной открылось кровотечение.

    Дорога в село есть, но она в разбитом состоянии. Односельчане выручили женщину и на носилках понесли ее через горы в больницу. Врачи прооперировали пациентку, сохранив беременность.

    Жители рассказали, что зимой по тропе опасно передвигаться из-за угрозы схода лавин, а дороги для автомобилей нет. Ситуации, как с беременной, у них происходят постоянно.

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