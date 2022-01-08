Мишустин придумал, как экономически развить Северный Кавказ

Власти регионов Северо-Кавказского федерального округа совместно с правительством разработают программы развития туризма, сферы ЖКХ, дорожного строительства и организации технопарков. Такое поручение по итогам совещания и стратегической сессии дал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Северная Осетия, Ингушетия и Дагестан в течение трех лет получат субсидии до 7,5 миллиарда рублей на развитие предприятий энергетики и ЖКХ. Республики станут пилотными регионами, где обкатают эту программу.

Ответственными за финансирование Мишустин назначил Минэкономразвития, Минфин, Минстрой, Минэнерго и ФАС.

Минпросвещения вместе с руководителями регионов Северного Кавказа до 1 февраля представит в правительство программу по развитию колледжей и училищ до 2030 года. На эти цели направят 11 миллиардов рублей.

Рассчитать предварительную стоимость строительства дороги, которая соединит курорты Северного Кавказа и черноморского побережья, премьер поручил Минтрансу, Минприроды, Минфину и Минэкономразвития до 1 мая.

Кроме того, с Ростуризма потребовали до 1 марта при участии остальных ведомств и властей регионов разработать программу по развитию туристических инвестиционных проектов. Особое внимание нужно уделить развитию горнолыжных курортов федерального округа.

Сами регионы до 1 марта обязаны представить в Минпромторг и Минэкономразвития предложения по созданию технопарков. Все подготовленные проекты после реализации должны увеличить объем инвестиций, привести к созданию новых рабочих мест и повысить доходы жителей.