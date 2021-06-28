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    28 июня 2021, 07:20

    Бен Аффлек решил жениться на Дженнифер Лопес до конца года

    Екатерина Шамина

    Американский актер Бен Аффлек решил пожениться на Дженнифер Лопес до конца года. В 2000-х актеры были уже помолвлены, но до свадьбы дело не дошло.

    Бен Аффлек решил жениться на Дженнифер Лопес до конца года

    Источник The Sun сообщил, что Аффлек на этот раз не хочет потерять Дженнифер и планирует как можно быстрее организовать свадьбу.

    «Формально новым отношениям может быть всего несколько недель, но на самом деле они продолжают свой роман с того места, на котором остановились много лет назад», — рассказал инсайдер изданию.

    По предположению источника, Аффлек может сделать предложение своей возлюбленной 24 июля, когда певица будет отмечать свой 52-й день рождения.

    Бен Аффлек и Дженнифер Лопес встречались с 2002 по 2004 год, были обручены, но перед свадьбой расстались. В 2021 году Дженнифер Лопес развелась со своим мужем с бейсболистом Алексом Родригесом, а Аффлек расстался с актрисой Аной де Армас. После Лопес и Аффлек провели совместный отпуск на горнолыжном курорте в Монтане.