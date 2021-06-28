Бен Аффлек решил жениться на Дженнифер Лопес до конца года

Американский актер Бен Аффлек решил пожениться на Дженнифер Лопес до конца года. В 2000-х актеры были уже помолвлены, но до свадьбы дело не дошло.

Источник The Sun сообщил, что Аффлек на этот раз не хочет потерять Дженнифер и планирует как можно быстрее организовать свадьбу.

«Формально новым отношениям может быть всего несколько недель, но на самом деле они продолжают свой роман с того места, на котором остановились много лет назад», — рассказал инсайдер изданию.

По предположению источника, Аффлек может сделать предложение своей возлюбленной 24 июля, когда певица будет отмечать свой 52-й день рождения.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес встречались с 2002 по 2004 год, были обручены, но перед свадьбой расстались. В 2021 году Дженнифер Лопес развелась со своим мужем с бейсболистом Алексом Родригесом, а Аффлек расстался с актрисой Аной де Армас. После Лопес и Аффлек провели совместный отпуск на горнолыжном курорте в Монтане.