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    03 июня 2021, 13:11

    «Белый» интернет для школьников появится в России

    Анастасия Калинина

    В России планируют создать «белый» интернет для школьников. Он будет содержать только контент с проверенным содержанием. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

    «Белый» интернет для школьников появится в России

    «Сегодня создается так называемый „белый“ интернет для школьников. Там тоже есть соцсети, мессенджеры, но там проверенное содержание. Мы не идем по пути запрета — мы идем по пути тех возможностей, которые дает цифровая образовательная среда», — процитировала Кравцова «Российская газета».

    Сеть позволит школьникам смотреть кино, посещать театры и музеи в онлайн-режиме, а также читать книги. Кравцов подчеркнул, что таким способом власть дает детям возможность пользоваться современными инструментами, а содержание будет соответствовать ценностям, уточнило РИА ФАН. Министр добавил, что онлайн-технологии лишь дополняют традиционную систему образования, но не заменяют ее.

    Несколько дней назад стало известно, что в одной из школ Московской области в 2021 году внедрят пилотную систему предикативной безопасности, разработанную IT-компанией «АИС Город». Умные камеры системы будут распознавать нетипичное поведение ребенка или опасную ситуацию.