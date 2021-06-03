«Белый» интернет для школьников появится в России

В России планируют создать «белый» интернет для школьников. Он будет содержать только контент с проверенным содержанием. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

«Сегодня создается так называемый „белый“ интернет для школьников. Там тоже есть соцсети, мессенджеры, но там проверенное содержание. Мы не идем по пути запрета — мы идем по пути тех возможностей, которые дает цифровая образовательная среда», — процитировала Кравцова «Российская газета».

Сеть позволит школьникам смотреть кино, посещать театры и музеи в онлайн-режиме, а также читать книги. Кравцов подчеркнул, что таким способом власть дает детям возможность пользоваться современными инструментами, а содержание будет соответствовать ценностям, уточнило РИА ФАН. Министр добавил, что онлайн-технологии лишь дополняют традиционную систему образования, но не заменяют ее.

Несколько дней назад стало известно, что в одной из школ Московской области в 2021 году внедрят пилотную систему предикативной безопасности, разработанную IT-компанией «АИС Город». Умные камеры системы будут распознавать нетипичное поведение ребенка или опасную ситуацию.