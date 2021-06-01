Нейронную сеть для анализа поведения протестируют в подмосковной школе

В одной из школ Московской области в 2021-м году внедрят пилотную систему предикативной безопасности, разработанную IT-компанией «АИС Город». Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

«Если поведение ученика представляет угрозу ему или окружающим, в систему поступает сигнал, уведомляющий учителя и других ответственных сотрудников школы», — сообщил заместитель директора по IT «АИС Город» Валерий Кандаулов.

По его словам, в систему входят умные камеры, способные распознать нетипичное поведение ребенка или опасную ситуацию. Нейронная сеть сравнивает заложенные в нее эмоции и анализирует все факторы: от оценок ученика до его поведения.

Если у ребенка три дня подряд будет плохое настроение, то система отправит школьному психологу и учителю уведомление с просьбой обратить внимание на ученика и поговорить с ним. Результат общения будет также зафиксирован в этой системе. Кроме того, новая технология сообщит, если у ученика высокая температура.

Чтобы внедрить такую систему в одну школу, потребуется от 500 тысяч до семи миллионов рублей. Конкретную школу пока не выбрали, но известно, что идет инженерное обследование одной из гимназий на северо-западе Подмосковья.