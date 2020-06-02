Белые круги появились в парках Казани. Их оставили не инопланетяне, а власти города
Белые круги появились на газонах в парке Горького и Горкинско-Ометьевском лесу.
Таким оригинальным образом власти решили поддерживать дистанцию. Диаметр круга составляет три метра. Внутри него можно устроить пикник или позаниматься спортом в одиночестве.
«В целях безопасности в парке им. Горького и Горкинско-Ометьевском лесу мы нарисовали на газонах белые круги, которые позволяют устраивать пикники и наслаждаться отдыхом на открытом воздухе, соблюдая при этом необходимые правила», — рассказали в Дирекции парков и скверов Татарстана в Instagram.
Власти попросили также не забывать про дезинфекцию рук.
Парки и скверы открыли в Татарстане с 12 мая. В то же время жители должны носить маски и соблюдать дистанцию.
В Татарстане с начала эпидемии выявили 3297 случаев заражения коронавирусом. Погибли десять пациентов.