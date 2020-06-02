Белые круги появились в парках Казани. Их оставили не инопланетяне, а власти города

В парках Казани появились странные белые круги. Жители сначала решили, что это следы внеземной жизни, потом вспомнили «Вий» Гоголя, но оказалось, что разгадка в необходимости соблюдать дистанцию.

Белые круги появились на газонах в парке Горького и Горкинско-Ометьевском лесу.

Таким оригинальным образом власти решили поддерживать дистанцию. Диаметр круга составляет три метра. Внутри него можно устроить пикник или позаниматься спортом в одиночестве.

«В целях безопасности в парке им. Горького и Горкинско-Ометьевском лесу мы нарисовали на газонах белые круги, которые позволяют устраивать пикники и наслаждаться отдыхом на открытом воздухе, соблюдая при этом необходимые правила», — рассказали в Дирекции парков и скверов Татарстана в Instagram.

Власти попросили также не забывать про дезинфекцию рук.

Парки и скверы открыли в Татарстане с 12 мая. В то же время жители должны носить маски и соблюдать дистанцию.

В Татарстане с начала эпидемии выявили 3297 случаев заражения коронавирусом. Погибли десять пациентов.