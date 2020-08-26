Белорусские силовики задержали 51 человека после протестов 25 августа

Очередная протестная акция прошла в нескольких городах Белоруссии 25 августа. Сегодня в МВД Белоруссии заявили, что в ходе митингов были задержаны более 50 человек.

В пресс-службе МВД Белоруссии сообщили, что приняли необходимые меры, чтобы поддержать порядок в стране и обезопасить людей, сообщает сайт ведомства.

В сообщении также отмечается, что сотрудники милиции выявили около 48 очагов, где наблюдалась повышенная активность протестующих. По данным ведомства, всего в мероприятии были задействованы почти 17 тысяч горожан.

Больше всего протестующих насчитали в Минске, Брестской и Гродненской областях.

В МВД Белоруссии заявили, что задержали 51 человека. В том числе и несогласных возле здания Октябрьского РОВД. Там люди вышли в поддержку работников ОАО «Гродно Азот».

Также 25 августа в Минске прошел мирный митинг в поддержку Александра Лукашенко. Сторонники белорусского президента собрались возле Комаровского рынка.

Волнения в Белоруссии начались 9 августа, в день оглашения результатов. За этот период пострадали как протестующие, так и сотрудники милиции.