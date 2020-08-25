Два митинга в одном Минске: на улицы вышли сторонники и противники Лукашенко

На площади Независимости в центре Минска собрались сторонники белорусской оппозиции. Тем временем возле Комаровского рынка вышли люди в поддержку Александра Лукашенко.

По предварительным данным, на площади Независимости, где проходит протестная акция, собрались около 200 несогласных. Сотрудники милиции подходят к протестующим и уговаривают закончить митинг, при этом силовики записывают все на камеру, сообщает РИА «Новости». Отмечается, что люди призывы игнорируют, продолжая выкрикивать разные лозунги.

А возле Комаровского рынка проходит мирная акция в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает корреспондент РИА «Новостей». На территории играют патриотические песни, собравшиеся держат в руках белорусский флаг. По предварительной информации, в районе рынка усиления милицейских бригад не замечено.

Волнения в Белоруссии начались 9 августа, после того, как стали известны результаты выборов президента. За этот период пострадать успели как горожане, так и сотрудники милиции.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Запад оказывает влияние на белорусскую оппозицию. Помимо этого, российский дипломат сообщил о стабилизации ситуации в Белоруссии.