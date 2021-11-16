Никита Михалков предположил, что Белоруссия и Украина могли бы стать частью России

Российский режиссер Никита Михалков поделился с журналистами собственным видением того, какие территории должны в идеале включать российские границы. Он выразил мнение, что в состав России органично вписались бы Белоруссия и часть Украины. Кинодеятель отметил, что это никакие не «имперские замашки», а просто его личное мироощущение.

Своим мнением Михалков поделился в эфире программы «Право знать!» на телеканале ТВЦ, выпуск уже доступен на YouTube. Режиссер отдельно подчеркнул, что совершенно не видит в одном составе с Россией республики Прибалтики. По его мнению, даже находясь в СССР, эти республики жили собственной жизнью. Теперь же, по словам Михалкова, «Прибалтике от нас очень много надо, а нам от нее — ничего».

Кроме того, кинематографист уверен, что в составе современной России нет места для Западной Украины. «Если думать про Западную Украину, это то, что никогда не прирастет по-настоящему», — заявил режиссер.

В то же время, Михалков поделился мнением, что вся остальная часть Украины вполне вписывается в его видение идеальных границ РФ. Разумеется, туда же входит и Белоруссия.

Стоит отметить, что на самой Украине Никита Михалков еще с 2015 года включен в так называемый черный список местного Минкульта. В его работах власти увидели «угрозу национальной безопасности Украины».