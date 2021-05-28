Семь российских артистов попали в черный список Министерства культуры Украины

Министерство культуры и информации Украины расширило черный список еще на семь российских артистов. Среди новых имен оказалась исполнительница главной роли оскароносного фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова.

Другими артистами стали певица Эльвира Тугушева (Elvira T.), джазовый пианист и композитор Игорь Бриль, актер Евгений Александров, музыканты Денис Каганец и Яков Окуня и основатель кинокомпании «Таврида Фильм» Одиссей Пипия.

Всем им официально запрещен въезд на территорию Украины. Число участников списка теперь составляет 199 человек.

Впервые список деятелей культуры, в чьих работах увидели «угрозу национальной безопасности Украины», создали в августе 2015 года. С того времени там оказались Никита Михалков, Лев Лещенко, Михаил Боярский, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Наталья Варлей и другие артисты.