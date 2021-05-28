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    28 мая 2021, 18:01

    Семь российских артистов попали в черный список Министерства культуры Украины

    Анатолий Минкин

    Министерство культуры и информации Украины расширило черный список еще на семь российских артистов. Среди новых имен оказалась исполнительница главной роли оскароносного фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова.

    Семь российских артистов попали в черный список Министерства культуры Украины

    Другими артистами стали певица Эльвира Тугушева (Elvira T.), джазовый пианист и композитор Игорь Бриль, актер Евгений Александров, музыканты Денис Каганец и Яков Окуня и основатель кинокомпании «Таврида Фильм» Одиссей Пипия.

    Всем им официально запрещен въезд на территорию Украины. Число участников списка теперь составляет 199 человек.

    Впервые список деятелей культуры, в чьих работах увидели «угрозу национальной безопасности Украины», создали в августе 2015 года. С того времени там оказались Никита Михалков, Лев Лещенко, Михаил Боярский, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Наталья Варлей и другие артисты.