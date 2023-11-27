Общество 27 ноября 2023, 15:13 Белой медведице Айке из московского зоопарка исполнилось три года Белая медведица Айка из московского зоопарка отметила трехлетие Unsplash

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Московский зоопарк отметил трехлетие белой медведицы Айки. Это активный, игривый и любопытный детеныш, одним из любимых занятий которого является ловля карпов. Как прошел праздник, рассказали в Telegram-канале организации.

«Желаем здоровья и долгих лет жизни, будем заботиться, чтобы каждый день в Московском зоопарке был интересным, благополучным и счастливым», — поздравили медведицу сотрудники зоопарка.

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Для Айки приготовили большой торт из рыбы, вареной свеклы, ягод и фруктов, а вместо крема использовали снег. Медведице понравилось угощение. Также на праздничном столе была курица, которую положили в бумажный мешок.

Кроме этого, в качестве развлечений для Айки в бассейн запустили карпов, а одну из рыб — в специальную банку, которую медведица должна была открыть сама и достать оттуда добычу. Также на снежной горке сотрудники зоопарка выложили из ягод надпись «Мне три года».

На прошлой неделе в московском зоопарке отметили еще один день рождения. Детенышу панды исполнилось три месяца.