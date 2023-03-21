Общество 21 марта 2023, 12:43 Белого медведя Диксона стали чаще выводить в уличный вольер Московского зоопарка Директор зоопарка Акулова: медведь Диксон идет на поправку

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Белый медведь по кличке Диксон, находящийся на реабилитации в Московском зоопарке, стал чаще гулять — теперь у посетителей появилось больше шансов увидеть его в уличном вольере. Об этом написала в Telegram-канале гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Она назвала состояние животного стабильно удовлетворительным, с положительной динамикой двигательной активности задних лап. Их движения становятся более выраженными. Раны на лапах медленно, но затягиваются.

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Аппетит у медведя хороший. Теперь, когда он идет на поправку, зоологи усложняют для Диксона задачу: не просто прячут еду в коробки, а иногда подвешивают их к верху вольера, чтобы медведю пришлось приложить усилия — нужно дополнительно стимулировать его подвижность. На видео, которое разместила Акулова, животное таким образом «добывает» индейку.

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Местные жители нашли белого медведя без признаков жизни на острове Диксон в Красноярском крае осенью 2022 года. Выяснилось, что зверя подстрелили браконьеры. Диксон оказался парализован и почти не мог двигаться. Его отправили на реабилитацию в столичный зоопарк.