Интересное 22 февраля 2023, 13:44 Работники Московского зоопарка рассказали о расписании медведя Диксона, который находится там на реабилитации Зоолог Пажетнов: дневной ветеринарный тренинг начинается в 12:00 Пресс-служба Московского зоопарка

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Заведующий сектором дежурных зоологов Московского зоопарка Иван Пажетнов в разговоре с изданием NEWS.ru рассказал о расписании белого медведя по кличке Диксон, который сейчас находится на реабилитации в зоопарке.

Сразу после сна, специалисты кормят медведя, а затем начинается его курс реабилитации.

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«Сначала утреннее кормление и обработка ран с тренингом. Затем с 09:00 до 11:00 по состоянию медведь выходит во внешний вольер. Дневной ветеринарный тренинг начинается в 12:00, перед ним ему необходимо отдохнуть», — сообщил Пожетнов.

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В 16:00 происходит вечернее кормление и заключительные занятия, направленные на стимулирование восстановления задних конечностей и движений Диксона.

Белый медведь осенью прошлого года был замечен на острове Диксон в Красноярском крае без признаков жизни. Его нашли местные жители. Оказалось, что животное подстрелили браконьеры. Медведь буквально оказался парализован и едва мог передвигаться. Его направили в Москву для оказания помощи.