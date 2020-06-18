Посетители Барнаульского зоопарка перекормили животных после открытия. Белки погибают, а олени травятся

В Барнауле в местном зоопарке найдены мертвые белки, которых до смерти закормили посетили. Директор зоопарка выложил шокирующее видео в Instagram.

После снятия ограничений и открытия общественных мест, жители Барнаула отправились на прогулки. Многие решили заехать в местный зоопарк. Однако обычное желание накормить белочек или оленей чем-нибудь вкусным, довело некоторых животных до отравления, а затем и гибели.

«Я все прекрасно понимаю, что, может быть, это очень жестоко — выкладывать в Инстаграм такие видео, но по другому мы уже поступить не можем. Дело все в том, что эти вот белки погибли из-за того, что их отравили. Отравили посетители, которые бросают разный корм, совершенно не подходит для белок», — рассказал на своей страничке в Instagram Сергей Писарев.

Но пострадали не только белки. Отправление получили олени, а так же пантера, которая чуть не погибла от лакомств, не предназначенных для нее. Сергей Писарев напомнил посетителям, что кормить животных нельзя и призвал этого не делать, ведь для каждого жителя зоопарка есть свои рацион, за которым следят специалисты.

«Животные сыты», — сказал директор зоопарка.

Для жителей Подмосковья тоже снят ряд ограничений, и мест куда можно отправиться посмотреть на животных достаточно.