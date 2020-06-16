От отдыха до предложения на белом коне. Куда отправиться любителям животных в Подмосковье

Подмосковье поэтапно снимает ограничения, вызванные пандемией, и жители выбираются на природу. Где можно отдохнуть любителям животных и активного досуга, но не усомниться в безопасности получаемых услуг? Расскажет корреспондент «360».

В конноспортивном клубе «Отрада» сезон в разгаре. Расположен он в Красногорске, и занимаются там не только профессионалы, но и просто новички. А приехать в загородный комплекс можно на выходные или даже в отпуск.

Просторные манежи дают возможность продолжить сейчас все тренировки на лошадях с соблюдением социальной дистанции.

Для тех, кто не готов оседлать лошадь, есть зоопарк. Но пока что в загородном комплексе не проводят групповых экскурсий. А на будущее гости знают: здесь помогут даже сделать предложение руки и сердца, как полагается, на белом коне.

Все подробности — в репортаже «360».