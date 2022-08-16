Белгородская фабрика произвела больше шоколада «Алешка» после его вручения Путину

Количество заказов у кондитерской фабрики «Фотон» серьезно выросло после того, как губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил шоколад «Алешка» президенту РФ Владимиру Путину. Управляющий директор фабрики Татьяна Сухарева заявила, что после этого удалось расширить производство.

«После того, как вышел ролик, где губернатор подарил нашему президенту Путину Владимиру Владимировичу нашу шоколадку „Алешка“, это был как взрыв — и популярность, и желание всех приобрести эту шоколадку. Спрос возрос, поэтому мы решили расширить производство, закупили оборудование, оборудование неновое», — рассказала РИА «Новости» Сухарева.

Она объяснила, что специалисты выбрали темный шоколад из-за его энергетической ценности. Сначала партии были маленькие, весь продукт делали вручную. Однако после повышения спроса открылось новое производство в Старом Осколе. Там же находится оптовая база, где можно приобрести шоколад.

Директор фабрики добавила, что уже скоро в продаже появятся вафельные конфеты «Алешка», которые будут напоминать конфеты «Гулливер».

Гладков во время встречи в начале августа подарил российскому президенту шоколад «Алешка» и рассказал историю мальчика Алеши, который выходит к дороге встречать российских солдат, задействованных в спецоперации на Украине.