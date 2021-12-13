«Беда не попала внутрь». Житель Серпухова назвал чудом заклинившую дверь в монастыре

Роман Карпов, который живет в Серпухове, одним из первых оказался на месте взрыва в монастыре. Он рассказал «360», что большого количества пострадавших удалось избежать благодаря тому, что в православной гимназии заклинило дверь. Это обстоятельство назвал настоящим чудом.

«Всех детей собирают на молебен в одну молельню. В момент прохождения какой-то части детей дверь заклинило, и он, несущий это устройство… Эта беда, она не попала вовнутрь, где было больше народу», — сказал Карпов.

По его словам, хлопок был очень громкий, можно было получить контузию.

«Можно назвать чудом то, что заклинило дверь», — подчеркнул он.

Роман Карпов напомнил, что 13 декабря православные отмечают большой праздник — День Андрея Первозванного.

«Я думаю, что это не совпадение никакое. Сегодня колокола звонили очень сильно, как будто что-то должно произойти», — добавил Карпов.

Утром в понедельник молодой человек пронес на территорию Серпуховского монастыря, где находится православная гимназия, взрывное устройство. В результате пострадали 10 человек, им оказана медицинская помощь. Сам подрывник находится в реанимации.

СК открыл уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.