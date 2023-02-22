Общество 22 февраля 2023, 13:33 Информацию о возможной утечке данных в магазинах «Дикси» и «Бристоль» проверят Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных из магазинов «Дикси» и «Бристоль» РИА «Новости»

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Сотрудники Роскомнадзора проверят информацию о возможной утечке персональных данных сотрудников магазинов «Дикси» и «Бристоль», рассказали агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что пока не получали от представителей торговых сетей подобных сообщений.

«По закону компании в течение суток после инцидента должны уведомить Роскомнадзор. По состоянию на 11:00 22 февраля 2023 года таких уведомлений в ведомство не поступило», — подчеркнули в пресс-службе.

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Ранее Telegram-канал «Data1eaks | Утечки баз данных» сообщил о взломе базы с личными данными сотрудников «Дикси» и «Бристоля». По данным издания, информацию выставили на продажу на одном из англоязычных форумов. В списках — более 66 тысяч записей, включающих имена и фамилии, даты рождения работников, номера их телефонов и адреса электронной почты.

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Ранее об утечке данных рассказали в Пентагоне. Серверы штаб-квартиры Минобороны США оказались уязвимы, о чем рассказал один из аналитиков. Приступившие к расследованию эксперты заявили, что никто не взламывал облачный сервис, однако другой информации не предоставили.