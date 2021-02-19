Базу фотографий времен Великой Отечественной войны предложили создать в России

Собрать фотографии времен Великой Отечественной войны из государственных архивов в единую базу предложили общественники. Они объяснили это тем, что дизайнеры, работающие над плакатами и баннерами к Дню Победы, часто берут из Сети первый попавшийся снимок и допускают грубые ошибки.

Подробности в беседе с ТАСС рассказала ответственный секретарь Поискового движения России, сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Она напомнила, что на подготовленных к Дню Победы праздничных плакатах появляются изображения военной техники противника или представители вражеской армии вместо советских солдат.

«Такие ляпы допускаются не только дизайнерами, но и принимающими их работы чиновниками», — отметила она.

Для того, чтобы такого больше не было, Общероссийский народный фронт, Поисковое движение России и «Бессмертный полк» предложили собрать единую базу фотографий времен Великой Отечественной войны из государственных архивов. Под каждым снимком будет подпись, что на нем изображено.

«В настоящий момент эта идея обсуждается и, надеемся, будет реализована», — сказала Цунаева.

Отдельно она отметила, что поддерживает прошедший первое чтение в Госдуме законопроект о запрете на публичную демонстрацию изображения нацистских военных преступников. Цунаева напомнила, что в прошлом году, во время онлайн-акции «Бессмертный полк», несколько человек опубликовали фотографии Гитлера, группенфюрера СС Андрея Шкуро и генерала Власова. Такое поведение Цунаева назвала недопустимым и подчеркнула, что оно должно регулироваться законом.

При этом она отметила, что требуются не только запретительные меры. Нужно заниматься просвещением молодежи, рассказывать школьникам и студентам о военных преступлениях, которые совершали нацисты в годы войны.

Пермский суд приговорил местного жителя к 200 часам обязательных работ за публикацию фотографии перешедшего на сторону гитлеровских войск генерала Власова на сайте акции «Бессмертный полк». Кроме пермяка по делу о реабилитации нацизма также проходил житель Воронежа, загрузивший на сайт акции фотографию Гитлера.