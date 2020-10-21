Базу данных гостей московских клубов и их принудительную изоляцию назвали фейком
Первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы и глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил ТАСС, что информация о формировании базы данных горожан, которых якобы обяжут изолироваться после посещения клубов или баров, не соответствует действительности.
«Сообщения в СМИ <…> — фейк. Посетители ночных и иных развлекательных заведений <…> не попадают в какую-либо специальную базу», — подчеркнул он.
Немерюк добавил, что данные не передают в Роспотребнадзор, а посетителей клубов «тем более не обяжут соблюдать карантин».
В мэрии обратили внимание на тот факт, что собранные таким образом сведения обезличены: при помощи QR-кодов становятся известны только номера мобильных телефонов. На них отошлют СМС, если выяснится, что рядом находился человек с подтвержденным COVID-19.
Если система окажется эффективной, то чек-ин могут ввести для посетителей непродуктовых магазинов и салонов.