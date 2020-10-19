В Москве могут ввести регистрацию по QR-коду для посетителей магазинов и салонов

Если система регистрации по QR-коду для входа в ночные заведения Москвы покажет свою эффективность, аналогичные меры могут применить в столичных салонах красоты, ресторанах и непродовольственных магазинах.

Об этом в интервью Дмитрию Левицкому рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Интервью было опубликовано в Instagram.

По словам чиновника, если система чек-инов в столице заработает, то вполне возможно другие отрасли присоединятся к ней. Он уточнил, что речь идет о салонах красоты, непродовольственных магазинах, ресторанах.

По словам чиновника, власти Москвы приступили к переговорам с представителями бизнес-сообщества об этой возможности.

Подобная система, как добавил Немерюк, может стать «альтернативой полному закрытию заведений», пишет Ura.ru.

Ранее стало известно, что система регистрации по QR-коду для входа в столичные ночные заведения заработает с 12:00 19 октября. Такое решение руководство Москвы приняло на фоне ухудшения эпидемической обстановки в мегаполисе. Число ежесуточно выявляемых случаев COVID-19 как в столице, так и в целом по России бьет рекорды.

Только за последние сутки российские медики выявили 15 150 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Это рекорд — такого прироста не было с начала пандемии COVID-19.