Батюшка из Сибири предложил прихожанам присылать ему имена для молитв в Twitter

Настоятель храма в поселке Большая Мурта Красноярского края протоиерей Сергий Рыжов придумал новый, интерактивный способ приема имен, за которых нужно молиться. Прихожане присылают ему списки в Twitter.

Он написал 16 октября на своей странице в Twitter, что 17 октября пройдет воскресная литургия. Он предложил всем желающим написать ему имена тех, о здравии или о упокоении которых надо молиться. При этом батюшка подчеркнул, что писать можно только имена тех, кто крещен.

Тем временем церковь в Великобритании поменяла название, чтобы привлечь молодых прихожан. Раньше она носила имя Святого Михаила, а теперь называется «Святой Майк» — как одноименный немецкий сериал.

Преподобная Сара Йетман выразила надежду, что церковь станет привлекательной и интересной для молодого поколения. В этой церкви в будущем также намерены открыть кофейню.