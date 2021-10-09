Британская церковь поменяла свое название, чтобы привлечь молодежь

В Великобритании церковь поменяла свое название «Святой Михаил» на «Святой Майк». Ребрендинг им понадобился, чтобы стать моднее и более привлекательной для молодежи. Такое же название имеет популярный немецкий сериал.

Этой церкви 148 лет. Ее руководители посчитали, что интерес к ней начал угасать. Поэтому, помимо изменения названия, они планируют открыть при храме кофейню.

Преподобная Сара Йетман сказала, что она хочет, чтобы церковь была «привлекательной и интересной для молодого поколения». Она уточнила, что они приносят новую жизнь в старое здание.

«Наше видение „Святого Майка“ заключается в том, что церковь может быть маяком света и надежды для местного сообщества. Мы стремимся привлечь больше молодых людей, чтобы посмотреть, как они узнают Иисуса по-своему», — рассказала преподобная в беседе с Daily Mail.

Некоторые жители рассказали изданию, что идея выглядит нелепо и что у представителей церкви не получится таким образом привлечь молодежь.

Несколько лет назад вышел немецкий сериал под названием «Святой Майк», у него довольно высокие рейтинги. Сериал рассказывает историю задолжавшего бандитам афериста, которому пришлось притвориться священником.