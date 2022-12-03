Общество 03 декабря 2022, 21:33 Бастрыкину вручили премию «Юрист года» Глава СК РФ Бастрыкин получил премию «Юрист года» в номинации «Правозащитная деятельность» Публичное достояние

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 3 декабря на торжественной церемонии получил премию «Юрист года» в номинации «Правозащитная деятельность». Награду ему вручил председатель попечительского совета отечественной Ассоциации юристов Дмитрий Медведев, сообщил ТАСС.

«Уверяю вас, Следственный комитет России всегда будет стоять на страже законности, справедливости и гуманности», — пообещал глава СК РФ.

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По его словам, сейчас более 700 сотрудников ведомства расследуют преступления киевского режима. Они работают в новых регионах России.

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Премия «Юрист года» была учреждена в 2009 году по указу российского президента. Мероприятие проходит в столичном концертном зале «Зарядье».

Ранее сообщалось, что Бастрыкин взял под личный контроль расследование пожара на цветочном складе в Москве, где погибли семь человек. Ответственного за пожарную безопасность на объекте отправили под домашний арест.