Криминал 23 ноября 2022, 21:17 Ответственного за пожарную безопасность на сгоревшем цветочном складе в Москве отправили под домашний арест Специалисту по пожарной безопасности ООО «Ново Флоре» Коновалову назначили домашний арест Публичное достояние

Читать 360tv в

Суд отправил специалиста по пожарной безопасности ООО «Ново Флоре», на складе которой произошел пожар, под домашний арест. Об этом в среду, 23 ноября сообщили в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«В отношении специалиста по охране труда и пожарной безопасности ООО „Ново Флоре“ Владимира Коновалова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца», — отметили в сообщении.

Реклама

Коновалову и гендиректору организации Антону Мачелюку предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, в результате чего по неосторожности произошла смерть более двух лиц. Бывшего генерального директора сгоревшего цветочного склада Анну Мачелюк обвинили по такой же статье, сообщил RT. Антона Мачелюка днем 23 ноября отправили под домашний арест.

Реклама

Пожар произошел на складе на Комсомольской площади 20 ноября. В результате возгорания погибли семь человек. Следователи возбудили уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под свой личный контроль ход расследования.