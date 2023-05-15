Общество 15 мая 2023, 01:06 Бастрыкина не пустили на стройку в Петербурге — СМИ «Фонтанка»: охранники не пустили главу СК Бастрыкина на намыв Васильевского острова Пресс-служба Следственного комитета

Читать 360tv в

Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина не пропустили на территорию, где ведется строительство «северного намыва» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

Глава ведомства приехал на объект в гражданской одежде и без сопровождения своих сотрудников. Охранники объекта остановили Бастрыкина, но он показал им удостоверение. После этого его попросили уйти с охраняемой зоны.

Реклама

Позднее Бастрыкин вернулся на территорию намыва, но с ним уже были сотрудники ОМОН. В итоге СК РФ завел уголовное дело по статье «Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей».

Ранее глава СК указал на рост правонарушений со стороны мигрантов. Он отметил, что «отмечаются факты групповых нападений мигрантов с целью унижения русских», причем преступления совершаются с особой жестокостью.