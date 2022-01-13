Бастрыкин: блогеры должны нести ответственность за недостоверные данные

Блогеры являются сегодня одними из распространителей информации. Поэтому будет логично, если они наравне со СМИ будут нести ответственность за неправдивые данные. Такое заявление сделал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Он отметил, что некоторые публикации о деятельности правоохранительной системы являются спекулятивными, информация подается однобоко и иногда недостоверно.

«На основании частных случаев авторы приходят к выводам, не соответствующим реальности. С учетом этого, а также специфики следственно-оперативных мероприятий распространение сведений на информационных площадках зачастую негативно отражается на процессе расследования», — сказал он в интервью «Российской газете».

Поэтому надо определить законодательно правовой статус таких авторов и площадок. Бастрыкин заметил, что нередко аудитория блогеров бывает больше, чем у некоторых СМИ.

«Логично, если авторы информационных площадок будут нести ответственность наравне со средствами массовой информации», — заключил глава СК.

По его словам, такая мера будет полностью соответствовать запросам времени.