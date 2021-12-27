Россиянам назвали регионы-лидеры экономической устойчивости

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) составил рейтинг регионов-лидеров экономической устойчивости. В первой тройке оказались Курская область, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Список лидирующих регионов специалисты ФоРГО сформировали по итогам третьего квартала 2021 года. Первыми в списке отметили Курскую область, Москву и Ямало-Ненецкий автономный округ, написала газета «Известия». Как заявил глава ФоРГО Константин Костин, Курская область и Москва выбиваются в лидеры уже третий раз подряд.

«Если у Москвы лучше показатели по динамике реального сектора (производство товаров, работ, услуг) и более низкий госдолг по отношению к доходам бюджета, то у Курской области выше динамика начисленного НДС», — пояснил он.

Еще в первую десятку удалось попасть Челябинской области, Приморскому краю, Севастополю, Тюменской и Владимирской областям, а также ХМАО, Оренбургской и Белгородской областям.

Всего в рейтинг включили 40 из 85 субъектов России. Все регионы разбили по 30 строчкам списка, где некоторые места достались сразу нескольким субъектам. Замкнули рейтинг Смоленская область, Башкирия, Хакасия, Адыгея, Ставропольский край и Ульяновская область.