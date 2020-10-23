Бары и ночные клубы Приморья будут закрываться в 23:00 из-за COVID-19

В Приморье решили ограничить время работы предприятий общепита. Закрываться они будут в 23:00. Региональные власти пошли на такие меры, чтобы предотвратить случаи нарушения социальной дистанции.

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская на заседании регионального оперативного штаба пояснила, что в первую очередь ограничения вводятся из-за ночных клубов. Ее процитировала пресс-служба правительства Приморского края.

«Предлагаю ограничить работу ресторанов, баров и ночных клубов до 23:00», — сказала Детковская. Она добавила, что в указанный промежуток времени подобные заведения посещают в основном люди от 30 до 40 лет. Среди представителей этой социальной группы фиксируют наибольшее число новых случаев коронавируса. Кроме того, в ночных клубах требование о соблюдении социальной дистанции регулярно игнорируют.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поддержал инициативу Роспотребнадзора. В течение дня оперативный штаб подготовит соответствующее решение. Подмосковным клубам и барам тоже запретили работать ночью.

В Приморье, по последним данным, подтвердили 13 811 случаев COVID-19, 11 572 выздоровели, 140 скончались.