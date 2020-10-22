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    22 октября 2020, 22:44

    Не все подмосковные бары и клубы соблюдают ограничения. Почему?

    Анастасия Максимовских, Екатерина Филимонова, Максим Беспалов

    В Подмосковье запретили клубам и барам работать ночью, но некоторые из них не хотят закрываться. Во многих городах дискотеки и караоке продолжают работать после полуночи. Это выяснилось после специального рейда, который устроили власти Московской области.
    Не все подмосковные бары и клубы соблюдают ограничения. Почему? | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Корреспондент «360» накануне отправился в один из клубов в Истре — на часах было далеко за двенадцать, а ночная жизнь вовсю кипела.

    Напомним, что с целью борьбы с коронавирусом в Подмосковье до 7 ноября запретили работать развлекательным заведениям с полуночи и до 8 утра.

    Не все подмосковные бары и клубы соблюдают ограничения. Почему? | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Как только вышло постановление губернатора, мы предупредили всех предпринимателей, работающих в этой сфере, о недопущении нарушений постановления губернатора и всех рекомендаций. Сегодня сотрудники мои всем разослали уведомления, обзвонили в ручном режиме и предупредили», — сообщил начальник отдела развития потребительского рынка г. о.Истра Алексей Семенов.

    Не все подмосковные бары и клубы соблюдают ограничения. Почему? | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Теперь клуб оштрафуют и, возможно, вообще закроют на какое-то время. Кстати, просто поужинать в ресторане после полуночи можно. А вот петь, плясать и веселиться, увы, нельзя. Смотрите подробности — в сюжете «360».