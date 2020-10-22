Не все подмосковные бары и клубы соблюдают ограничения. Почему?

Источник фото: телеканал «360»

Корреспондент «360» накануне отправился в один из клубов в Истре — на часах было далеко за двенадцать, а ночная жизнь вовсю кипела.

Напомним, что с целью борьбы с коронавирусом в Подмосковье до 7 ноября запретили работать развлекательным заведениям с полуночи и до 8 утра.

Источник фото: телеканал «360»

«Как только вышло постановление губернатора, мы предупредили всех предпринимателей, работающих в этой сфере, о недопущении нарушений постановления губернатора и всех рекомендаций. Сегодня сотрудники мои всем разослали уведомления, обзвонили в ручном режиме и предупредили», — сообщил начальник отдела развития потребительского рынка г. о.Истра Алексей Семенов.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь клуб оштрафуют и, возможно, вообще закроют на какое-то время. Кстати, просто поужинать в ресторане после полуночи можно. А вот петь, плясать и веселиться, увы, нельзя. Смотрите подробности — в сюжете «360».