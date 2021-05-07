Банкиры выявили схему бессмысленных переводов ради бонусных миль

Специалисты обнаружили, что некоторые россияне делают бессмысленные переводы между счетами в разных банках ради получения бонусных миль. Эта информация появилась на сайте Совкомбанка.

В результате банк заблокировал для этих клиентов возможность удаленного обслуживания. Кроме этого, банк обратится в полицию по этому поводу. Пока служба безопасности проводит внутреннюю проверку.

«Переводы носят транзитный характер и не соответствуют обычной практике использования карточных продуктов банка. Как правило, банком-отправителем и получателем выступает один и тот же российский банк, стимулирующий такие операции бонусными милями», — говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что некоторые клиенты банка были вовлечены в незаконные операции третьими лицами без осознания своей личной ответственности. Они извинились перед ними за ограничение в обслуживании.

Ранее стало известно, что с 7 мая Сбербанк поднимет базовую ставку по ипотечным кредитам на 0,4 процентного пункта. Речь идет о покупке жилья в новостройках и на вторичном рынке.