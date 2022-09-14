Банки станут полностью раскрывать условия получения кешбэка | 360°

Общество 14 сентября 2022, 02:31 Поделиться Telegram

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Viber Банки станут полностью раскрывать условия получения кешбэка «Известия»: банки обяжут полностью раскрывать условия получения кешбэка Pxhere.com

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Центробанк и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовили в адрес банков письмо о необходимости сообщать обо всех условиях по бонусным программам. Об этом сообщили «Известия».

Как отметили регуляторы, при продвижении продуктов кредитные организации акцентируют внимание на бонусах, однако о дополнительных требованиях, которые оказывают влияние на их размер, не говорят.

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Такие действия банков, как указано в документе, считаются недобросовестными, поскольку они вводят клиентов в заблуждение, а также нарушают конкуренцию. Для того, чтобы исключить эту практику ЦБ и ФАС намерены потребовать от финансовых организаций в полном объеме раскрывать все условия по бонусным программам. Стандартизация правил информирования, по мнению экспертов, сделает более прозрачным рынок банковских услуг.

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В начале сентября глава Ростуризма Зарина Догузова предложила изменить условия программы продаж туров с кешбэком. Она отметила, что в общем объеме совсем небольшое количество приходится на поездки на Дальний Восток.

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