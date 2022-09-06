Изменить условия туристического кешбэка на Дальний Восток предложили в Ростуризме | 360°

Все новости

Мир

06 сентября 2022, 22:26

Лиз Трасс обвинили в формировании «кабинета друзей»

Мир

06 сентября 2022, 22:20

Белый дом окончательно отказался причислять Россию к спонсорам терроризма

Реклама

Подмосковье

06 сентября 2022, 22:01

Химки получили 27 новых автобусов

Спецоперация

06 сентября 2022, 21:46

Пентагон признал противодействие США России в воздухе над Украиной

Подмосковье

06 сентября 2022, 21:29

Начальная школа на 400 мест появится в поселке Глебовский

Здоровье

06 сентября 2022, 21:25

Грипп, ковид и ангины — главные угрозы осени. Меры профилактики для них одинаковые

Подмосковье

06 сентября 2022, 21:24

Двухуровневый переход через железную дорогу построят по просьбам химчан

Происшествия

06 сентября 2022, 21:24

Власти Запорожья опровергли слухи о гибели коменданта Бердянска при теракте

Знаменитости

06 сентября 2022, 21:04

Oxxxymiron вернулся в Россию

Путешествия

06 сентября 2022, 10:40

Изменить условия туристического кешбэка на Дальний Восток предложили в Ростуризме

Глава Ростуризма Догузова предложила увеличить до 40% кешбэк за поездки на Дальний Восток

Читать 360tv в

В общем объеме продаж туров с кешбэком совсем небольшое количество приходится на поездки на Дальний Восток. По этой причине глава Ростуризма Зарина Догузова предложила изменить условия программы, сообщило РИА «Новости».

Выступая на сессии «Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов» Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, она напомнила об осенней программе кешбэка. Продажи стартовали в конце августа, и купить билеты можно до 10 сентября. За бронирование гостиниц на Дальнем Востоке картой «Мир» должны вернуть 20%. Это сумма не должна превышать 40 тысяч рублей.

Реклама

«Увеличенный кешбэк на Дальнем Востоке в общем объеме составляет небольшой процент. Предварительно проанализировали — чтобы продолжать такую отдельную меру поддержки для Дальнего Востока в рамках туристического кешбэка, нам, видимо, нужно не до 40 тысяч увеличивать предельный кэшбэк, а до 40%», — сказала глава Ростуризма.

Реклама

Таким образом организаторы программы рассчитывают увеличить среднюю сумму возврата.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко ранее предложил ввести именные сертификаты на кешбэк для семей и детей военнослужащих — участников спецоперации.

Программа туристического кешбэка действует с 2020 года. За это время в ней приняли участие более 4,3 миллиона человек.

Туризм

Дальний Восток

Кешбэк

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама