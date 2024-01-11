Общество 11 января 2024, 21:32 Банки проверят из-за жалоб застройщиков на ограничение выдачи ипотеки ФАС рассмотрит жалобы на банки из-за новых условий выдачи льготной ипотеки ФАС

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В Федеральную антимонопольную службу поступала жалоба от застройщиков на действия банков на фоне вступивших в силу изменений в условия льготного ипотечного кредитования. В пресс-службе ФАС сообщили РИА «Новости», что проверят эти обращения.

Со вступления в силу нового закона об ипотечном кредитовании банки начали ограничивать выдачу льготных кредитов на покупку жилья. Жилищные ссуды в рамках госпрограмм стали выдавать только при условии субсидирования аккредитованным застройщиком, либо повысили процентные ставки.

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«В ФАС России поступили жалобы на указанные действия банков. Служба рассмотрит их в установленном порядке», — ответили агентству на вопрос о поступивших жалобах.

Правительство повысило первоначальный взнос по льготной ипотеке — по новому закону он составит 30%. Изменения вступили в силу 11 января 2024 года.