Общество 15 декабря 2023, 23:56 Правительство повысило первоначальный взнос по льготной ипотеке Pixabay

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Правительство России решило скорректировать несколько пунктов льготной ипотечной программы. Об этом сообщила пресс-служба Минфина РФ.

«По Дальневосточной и Арктической ипотеке с шести до девяти миллионов рублей увеличен предельный размер кредита», — уточнили в ведомстве.

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Программа предполагает выдачу кредита под 2% годовых на покупку жилья или строительство дома на Дальнем Востоке. С июня 2022 года действие программы распространяется не только на молодые семьи, но и на работников медицинских и образовательных организаций.

Также по новому закону первоначальный взнос по льготной ипотеке составит 30%. Речь идет об ипотеке, которая выдается по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках или строительство частного дома.

Минстрой прорабатывает предложения по льготной ипотеке в России. В ведомстве рассматривают возможное продление льготных ипотечных программ, в том числе «семейной».